Cina, produzione industriale in rialzo

"L'economia nazionale ha avuto un buon inizio nel primo trimestre". È questo il titolo dell'ultimo report sulla prduzuone industriale del Paese del Dragone pubblicato dal National bureau of statistics China. Secondo il bollettino, in sintesi, la crescita della produzione e dell'offerta ha accelerato, la domanda di mercato ha continuato a migliorare, l'occupazione è rimasta generalmente stabile, i prezzi di mercato sono aumentati moderatamente e lo sviluppo di alta qualità ha acquisito nuovo slancio positivo.

Pil

Partiamo dal pil. Secondo le stime preliminari, il prodotto interno lordo del primo trimestre ha raggiunto 33.419,3 miliardi di yuan, pari a oltre 4.163,5 miliardi di euro in crescita del 5% su base annua a prezzi costanti, ovvero 0,5 punti percentuali in più rispetto al quarto trimestre del 2025. Il pil del primo trimestre, invece, rispetto al trimestre precedente è cresciuto dell'1,3%.

Il valore aggiunto del settore primario è stato di 1.194,1 miliardi di yuan pari a oltre 148,7 miliardi di euro, in aumento del 3,8% su base annua. La produzione agricola ha mostrato "un buon andamento e l'allevamento è rimasto generalmente stabile", secondo il report: nel primo trimestre, il valore aggiunto dell'agricoltura ha registrato un aumento del 3,7% su base annua. La superficie seminata del grano invernale è rimasta stabile, con le piantine che hanno continuato a crescere in buone condizioni.

"Le attività di preparazione e coltivazione primaverile si sono svolte senza intoppi", sottolinea il report: secondo l'indagine nazionale, la superficie destinata alla semina dei cereali è rimasta "generalmente stabile". In particolare, "la superficie destinata al riso è rimasta sostanzialmente invariata, mentre quella destinata al mais ha registrato un aumento".

Nel primo trimestre, la produzione di carne suina, bovina, ovina e avicola è stata di 26,62 milioni di tonnellate, in aumento del 4,8% su base annua. Di questo totale, la produzione di carne suina e avicola è cresciuta rispettivamente del 4,2% e del 9,3%, mentre quella di carne bovina e ovina è diminuita rispettivamente dell'1,4% e del 2%.

La produzione di latte è cresciuta del 3,4%, mentre quella di uova è diminuita del 3,1%.

Nel primo trimestre, il numero di suini macellati è stato di 200,26 milioni, in aumento del 2,8% su base annua. Alla fine del primo trimestre, il numero di suini registrati in allevamento era pari a 423,58 milioni, in aumento dell'1,5%.

Produzione industriale

Sempre nel mese di marzol'istituto di statistica attesta "l'accelerazione della crescita della produzione industriale e rapida crescita della produzione di macchinari e della produzione ad alta tecnologia". A marzo, l'indice PMI manifatturiero si è attestato al 50,4%, 1,4 punti percentuali in più rispetto al mese precedente. L'indice delle aspettative di produzione e operatività si è attestato al 53,4%. Nei primi due mesi dell'anno, cioè gennaio e febbraio, gli utili totali realizzati dalle imprese industriali sono stati pari a 1.024,6 miliardi di yuan, pari a oltre 127, 57 miliarsdi di euro, in aumento del 15,2% su base annua.

Il settore dei servizi "è cresciuto rapidamente e i servizi moderni hanno beneficiato di un buon andamento". Nel primo trimestre, il valore aggiunto del settore dei servizi è aumentato del 5,2% su base annua. Nello specifico, il valore aggiunto dei servizi del settore alloggio e ristorazione è del 4,3%. .



Vendite al dettaglio e prezzi



L'istituto di statistica attesta l'accelerazione della crescita delle vendite al dettaglio che nel primo trimestre, per quanto riguarda i beni di consumo, hanno raggiunto 12.769,5 miliardi di yuan, pari a oltre 1.590,8 miliardi di euro in aumento del 2,4% su base annua, ovvero 0,7 punti percentuali in più rispetto al quarto trimestre del 2025.



Da genaio a marzo, le vendite di grano, olio e soia hanno raggiunto 656,5 miliardi di yuan (oltre 81,8 miliardi di euro), in rialzo del 10% anno su anno, il beverage 81,8 miliardi di yuan (circa 10,2 miliardi di euro) in rialzo dell'6,7% anno su anno, e tobacco e liquori 212,2 miliardi di yuan (circa 26,5 miliardi di euro) in aumento del 7,7% rispetto a un anno prima.





A marzo, le vendite al dettaglio totali di beni di consumo hanno raggiunto 4.161,6 miliardi di yuan, con un aumento dell'1,7% su base annua. Nello specifico, le vendite al dettaglio di beni di consumo, escluso il settore automobilistico, hanno raggiunto 3.787,5 miliardi di yuan, con un aumento del 3,2%.

Nel mese di marzo le vendite di grano, olio e soia hanno raggiunto 205,8 miliardi di yuan (oltre 25,5 miliardi di euro), in rialzo del 9,5% anno su anno, il beverage 26,4 miliardi di yuan (circa 3,2 miliardi di euro) in rialzo dell'8,2% anno su anno, e tobacco e liquori 53,9 miliardi di yuan (oltre 6,7 miliardi di euro) in aumento del 7,7% rispetto a un anno prima.

Raggruppando i dati in base alle abitudini di consumo, le vendite al dettaglio di beni si sono attestate a 11.307,2 miliardi di yuan (1.408 miliardi di euro) in aumento del 2,2%: i ricavi del settore della ristorazione sono stati pari a 1.462,3 miliardi di yuan, pari a oltre 182,1 miliardi di euro, in aumento del 4,2%.



Import export



Importazioni ed esportazioni di beni sono cresciute rapidamente e la struttura degli scambi ha continuato a ottimizzarsi. Nel primo trimestre, il valore totale delle importazioni e delle esportazioni di merci è stato pari a 11.838 miliardi di yuan (1.474,8 miliardi di euro) con un incremento del 15% su base annua. Nello specifico, il valore totale delle esportazioni è stato di 6.846,7 miliardi di yuan (circa 853 miliardi di euro), in aumento dell'11,9% mentre il valore delle importazioni è stato di 4.991,3 miliardi di yuan (oltre 621,8 miliardi di euro), in aumento del 19,6%.



Le importazioni e le esportazioni del commercio generale sono aumentate del 9% su base annua, le importazioni e le esportazioni con i paesi partner della Nuova Via della Seta sono cresciute del 14,2%. A marzo, il valore totale delle importazioni e delle esportazioni è in aumento del 9,2% su base annua.



Prezzi



La crescita dei prezzi al consumo si è ampliata e i prezzi alla produzione dei prodotti industriali hanno continuato a riprendersi. Nel primo trimestre, l'indice dei prezzi al consumo (IPC) è aumentato dello 0,9% su base annua, 0,4 punti percentuali in più rispetto al quarto trimestre del 2025.



Suddividendo i dati per categorie merceologiche, i prezzi di alimentari, tabacco, alcolici e ristorazione sono aumentati dello 0,5% su base annua, gli alloggi dello 0,2%. Il prezzo della carne di maiale è diminuito dell'11,3%, quello dei cereali dello 0,3%, quello della frutta fresca del 4,3% e quello degli ortaggi del 7,6%. L'indice dei prezzi al consumo (IPC) al netto di alimenti ed energia è aumentato dell'1,2% su base annua: a marzo rispetto al mese precedente, l'IPC è diminuito dello 0,7% su base mensile.



Punti vendita



Per tipologia di punto vendita, da gennaio a marzo, le vendite al dettaglio di minimarket, supermercati e negozi specializzati, tra le imprese (unità) di vendita al dettaglio di dimensioni superiori a quelle designate, sono aumentate rispettivamente dell'8,3%, del 5,1% e dello 0,5% su base annua; quelle dei grandi magazzini e dei negozi monomarca sono diminuite rispettivamente dello 0,1% e del 4,2%.





Da gennaio a marzo, le vendite al dettaglio online di beni e servizi in Cina hanno raggiunto 4.977,4 miliardi di yuan, con un aumento dell'8% su base annua. Nello specifico, le vendite al dettaglio online di beni sono state pari a 3.161,4 miliardi di yuan, in aumento del 7,5%, rappresentando il 24,8% delle vendite al dettaglio totali di beni di consumo.

Tra le vendite al dettaglio online di beni, quelle di alimentari, abbigliamento e beni di prima necessità sono aumentate rispettivamente del 17,2%, dell'11,6% e del 3,6%. Le vendite al dettaglio online di servizi hanno raggiunto 1.816 miliardi di yuan, con un incremento dell'8,8%.