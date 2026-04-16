Hershey, terremoto di cioccolato: se ne va il presidente Usa

Hershey Company ha annunciato che il suo presidente per gli Stati Uniti, Andrew Archambault, lascerà l'azienda a partire dal 1° maggio. La notizia è stata pubblicata tramite un modulo 8-K depositato presso la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense. Le ragioni dell'uscita di Archambault non sono state rese note ma la notizia è decisamente importante, visto il momento che attaraversa il settore e con esso il colosso del cioccolato Usa: ancora più importante visto che il regno di del manager, in arrivo da Keurig Dr. Pepper, è durato poco più di un anno, essendo iniziato a gennaio 2025 (leggi notizia EFA News).

L'azienda ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Andrew Archambault, presidente per gli Stati Uniti, ha deciso di lasciare Hershey per perseguire una nuova opportunità. Kirk Tanner, presidente e ceo, Tiffany Menyhart, Chief Customer Officer, e Nate Champagne, Chief Commercial Officer, collaboreranno a stretto contatto con l'intero team dirigenziale per garantire la continuità operativa nelle attività statunitensi". L'azienda, si legge nella nota, "ha avviato la ricerca di un suo sostituto.

Hershey ha dichiarato che la sua uscita non era prevista né pianificata. "Stiamo valutando candidati sia interni che esterni e siamo alla ricerca di una persona con forti capacità di leadership e solide relazioni nel settore", ha dichiarato un portavoce del colosso dolciario.

The Hershey Company ha confermato che Kirk Tanner, l'attuale presidente e ceo, non lascerà l'azienda, ma solo il presidente per gli Stati Uniti.

Come dicevamo, l'annuncio arriva in un momento di forte calo degli utili e di danni alla reputazione a seguito delle accuse di modifiche agli ingredienti di alcuni dei prodotti più famosi di Hershey. Con le performance sotto pressione e la fiducia in alcuni dei suoi marchi principali vacillante, l'azienda perde una figura di spicco proprio nel momento in cui ha bisogno di stabilità da presentare a investitori e consumatori. Inoltre, la mancanza di un sostituto ad interim non fa che aumentare questa incertezza.