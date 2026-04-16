Eurozona, inflazione in salita al 2,6%

Il tasso di inflazione annuo nell'area euro è stato del 2,6% a marzo 2026, in aumento rispetto all'1,9% di febbraio. Lo dice Eurostat, l'istituto di statistica europeo, secondo cui un anno prima, ossia a marzo 2025, il tasso era del 2,2%.



L'inflazione annua nell'Unione europea è stata del 2,8% a marzo 2026, in aumento rispetto al 2,1% di febbraio. Un anno prima, il tasso era del 2,5%.



I tassi annui più bassi sono stati registrati in Danimarca (1%), Repubblica Ceca, Cipro e Svezia (tutti all'1,5%). I tassi annui più elevati sono stati registrati in Romania (9,0%), Croazia (4,6%) e Lituania (4,4%).



Rispetto a febbraio 2026, l'inflazione annua è diminuita in tre Stati membri, è rimasta stabile in uno ed è aumentata in ventitré. A marzo 2026, i servizi (+1,49%), l'energia (+0,48%), i prodotti alimentari, alcolici e del tabacco (+0,45%) e i beni industriali non energetici (+0,13%) hanno contribuito positivamente al tasso di inflazione annuo dell'area dell'euro.





Per quanto riguarda l'Italia, il tasso d'inflazione misurato dall'Ipca, l'indice cei oprezzi a marzo è all'1,6% come tasso mensile e all'1,7% come tasso annuale.