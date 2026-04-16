Nutella spalma il nuovo gusto Peanut sui panini Usa

È ufficiale. Dopo mesi di clamore, entusiasmo sui social e tanta attesa, la promessa è finalmente finita: Nutella Peanut, "Arachidi" è arrivata, almeno negli Stati Uniti. Il nuovo prodotto dell'azienda dolciaria di Alba (CN), primo nuovo gusto immesso sul mercato in oltre 60 anni di attività, è disponibile negli Stati Uniti "ed è esattamente come i fan la desideravano, sottolinea il comunicato ufficiale.



La prima innovazione di gusto del marchio in oltre 60 anni di storia, "offre una nuova esperienza di sapore che unisce l'inconfondibile cremosità di Nutella al delizioso gusto delle arachidi tostate". Pensata per regalare sorrisi durante la merenda pomeridiana, dice la nota, Nutella Arachidi è perfettamente spalmabile e si abbina splendidamente a un classico panino.



"Onestamente - spiega Noah Szporn, vicepresidente Senior della divisione Spalmabili di Ferrero Nord America - quando un barattolo di Nutella diventa virale fluttuando nello spazio, si inizia a pensare che tutto sia possibile. Quindi, naturalmente, la nostra prossima mossa come marchio è stata quella di lanciare la nostra prima innovazione di gusto in oltre 60 anni. Nutella Peanut offre la stessa cremosità che i fan conoscono e amano, ora arricchita dall'irresistibile sapore delle arachidi tostate. I nostri fan ce lo chiedevano da anni. Li abbiamo ascoltati e l'ora della merenda non sarà più la stessa".



Il lancio non si ferma agli scaffali. Nutella porta il primo Pop-Up Nutella Peanut in assoluto a New York, nel quartiere NoHo, al 372 di Lafayette Street, per un solo weekend, il 16 e 17 maggio. Il pop-up gratuito e aperto al pubblico trasforma la merenda pomeridiana in un'esperienza completamente interattiva con giochi, premi e lo snack perfetto per cui vale la pena giocare.



I visitatori si cimenteranno in una serie di giochi veloci, ognuno dei quali sbloccherà qualcosa di nuovo, tra cui premi a tema Nutella Peanut, souvenir personalizzati e il premio finale: sandwich e snack Nutella Peanut gratuiti.