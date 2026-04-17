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PepsiCo/2. La società brinda al primo trimestre
Ricavi in aumento dell'8,5% a 19,5 miliardi di dollari: utile per azione +27%
PepsiCo ha annunciato i risultati del primo trimestre 2026 chiuso con ricavi netti in crescita dell'8,5% a 19,5 miliardi di dollari e ricavi organici in crescita del 2,6%. L'utile per azione (EPS) risulta in crescita del 27%, l'eps core cresce del 9% e l'EPS core a valuta costante +5%. L'utile operativo si attesta a 3,213 miliardi in rialkzo del 24% con un margine operativo del 16,5% (dal 14,4% dello...
Fc - 59266
EFA News - European Food Agency
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