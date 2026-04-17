Accademia Nazionale di Agricoltura inaugura il 219° Anno Accademico

Si tiene mercoledì 22 aprile, a partire dalle ore 10.30 presso la Sala dello Stabat Mater di Palazzo dell’Archiginnasio di Bologna (Piazza Galvani 1, Bologna), la cerimonia d’inaugurazione del 219° Anno Accademico dell’Accademia Nazionale di Agricoltura. La cerimonia inizierà con la consegna della targa storica, attestante la carica di “Presidente onorario dell’Accademia Nazionale di Agricoltura”, al professor Giorgio Cantelli Forti. Successivamente la relazione del professor Federico Magnani, presidente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura, fornirà gli orientamenti delle attività accademiche per l’anno 2026.

A seguire l’ingegner Fabrizio Curcio, commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche terrà la prolusione inaugurale sul tema delle alluvioni e la ricostruzione. Al termine riceverà la targa d’onore dell’Accademia Nazionale di Agricoltura. La cerimonia si conclude con la consegna dei titoli ai nuovi Accademici Ordinari e Accademici Corrispondenti, la consegna della VII edizione del Premio Filippo Re e la IV edizione del Premio Nazionale Giuseppe Loizzo e la firma dei protocolli d’intesa con Enti e Istituzioni nazionali.