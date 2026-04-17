Eurozona dimezza l'avanzo degli scambi commerciali

Eurostat, a febbraio +11 miliardi: food and drink positivi per 2,7 miliardi

Le prime stime del saldo della bilancia commerciale dell'area euro, elaborate da Eurostat e pubblicate oggi, hanno evidenziato un avanzo di 11,5 miliardi di euro negli scambi commerciali con il resto del mondo a febbraio 2026, rispetto a +23,1 miliardi di euro di febbraio 2025.

Le esportazioni di beni dell'area euro verso il resto del mondo a febbraio 2026 sono state pari a 232,4 miliardi di euro, in calo del 6,7% rispetto a febbraio 2025 (249,1 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 220,9 miliardi di euro, in calo del 2,2% rispetto a febbraio 2025 (225,9 miliardi di euro).

A febbraio 2026, la bilancia commerciale dell'area euro ha registrato un surplus di 11,5 miliardi di euro, dopo un deficit di 1 miliardo di euro a gennaio 2026. Questo miglioramento, sottolinea la nota di Eurrostat, "è stato trainato principalmente dal settore dei macchinari e veicoli, dove il surplus è passato da 1,5 miliardi di euro a gennaio 2026 a 10,2 miliardi di euro a febbraio 2026".

Rispetto a febbraio 2025, quando l'area euro aveva registrato un surplus di 23,1 miliardi di euro, il dato più recente mostra una diminuzione di 11,6 miliardi di euro. Questa variazione riflette l'andamento eterogeneo dei diversi settori nel corso dell'anno.

Il settore chimico ha registrato una flessione significativa, con un surplus sceso da 30,4 miliardi di euro a febbraio 2025 a 16,2 miliardi di euro a febbraio 2026. Analogamente, il settore dei macchinari e veicoli ha subito un calo, con un surplus diminuito da 14,2 miliardi di euro a 10,2 miliardi di euro nello stesso periodo. Nel frattempo, il settore energetico ha continuato a ridurre il proprio deficit, passando da -25,2 miliardi di euro a febbraio 2025 a -20 miliardi di euro a febbraio 2026. Il food & drink rimane positivo a 2,7 miliardi.

Nel periodo gennaio-febbraio 2026, l'area dell'euro ha registrato un surplus di 10,6 miliardi di euro, rispetto ai 21,8 miliardi di euro del periodo gennaio-febbraio 2025. Le esportazioni di beni dell'area dell'euro verso il resto del mondo sono diminuite a 447,5 miliardi di euro (un calo del 7,2% rispetto al periodo gennaio-febbraio 2025), mentre le importazioni sono scese a 436,9 miliardi di euro (un calo del 5,1% rispetto al periodo gennaio-febbraio 2025).

Gli scambi intracomunitari sono scesi a 432,7 miliardi di euro nel periodo gennaio-febbraio 2026, in calo dell'1,5% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Unione Europea

La bilancia commerciale dell'UE ha registrato un surplus di 9,1 miliardi di euro negli scambi di beni con il resto del mondo nel febbraio 2026, rispetto al surplus di 22,9 miliardi di euro del febbraio 2025.

Le esportazioni di beni extra-UE nel febbraio 2026 sono state pari a 204,7 miliardi di euro, in calo del 9,3% rispetto al febbraio 2025 (225,8 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 195,7 miliardi di euro, in calo del 3,5% rispetto al febbraio 2025 (202,8 miliardi di euro).

A febbraio 2026, la bilancia commerciale dell'UE ha registrato un surplus di 9,1 miliardi di euro, dopo un deficit di 5,6 miliardi di euro a gennaio 2026. Tale variazione è stata in gran parte dovuta alla ripresa del settore dei macchinari e dei veicoli, dove il surplus è aumentato da 1,8 miliardi di euro a gennaio 2026 a 11,5 miliardi di euro a febbraio 2026.

Rispetto a febbraio 2025, che aveva registrato un surplus di 22,9 miliardi di euro, il dato più recente evidenzia una diminuzione di 13,8 miliardi di euro. Questa variazione sottolinea le diverse performance dei vari settori.

Il settore chimico e dei prodotti affini ha subito un calo significativo, con un surplus sceso da 28,7 miliardi di euro a febbraio 2025 a 14,8 miliardi di euro a febbraio 2026. Anche il settore dei macchinari e dei veicoli ha registrato una riduzione del surplus, passando da 18,9 miliardi di euro a 11,5 miliardi di euro nello stesso periodo. Nel frattempo, il settore energetico ha continuato a ridurre il proprio deficit, passando da -27,6 miliardi di euro a febbraio 2025 a -22,1 miliardi di euro a febbraio 2026. Anche in questo caso il food & drink è positivo a 3,4 miliardi di euro frutto di un export extra Ue da 16,5 miliardi (-4,4% rispetto al 2025) e un import, sempre extra Ue, da 13,1 miliardi di euro (-6,2%).

Nel periodo gennaio-febbraio 2026, l'UE ha registrato un surplus di 3,5 miliardi di euro, rispetto ai 17,5 miliardi di euro del periodo gennaio-febbraio 2025.

Le esportazioni di beni extra-UE sono diminuite a 394,4 miliardi di euro (un calo del 9,5% rispetto al periodo gennaio-febbraio 2025), mentre le importazioni sono calate a 390,9 miliardi di euro (un calo del 6,6% rispetto al periodo gennaio-febbraio 2025).

Nel periodo gennaio-febbraio 2026, gli scambi intra-UE sono scesi a 676,1 miliardi di euro, in calo dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Nel febbraio 2026, rispetto al gennaio 2026, le esportazioni dell'area euro, al netto delle variazioni stagionali, sono aumentate dello 0,9%, mentre le importazioni sono aumentate del 3,5%. Il saldo destagionalizzato si è attestato a 7 miliardi di euro, in calo rispetto a gennaio (12,8 miliardi di euro).

Nel febbraio 2026, rispetto al gennaio 2026, le esportazioni dell'UE, al netto delle variazioni stagionali, sono aumentate dello 0,2%, mentre le importazioni sono aumentate del 3,6%. Il saldo destagionalizzato si è attestato a 3,7 miliardi di euro, in calo rispetto a gennaio (10,4 miliardi di euro).

Nel periodo dicembre-febbraio 2026, le esportazioni dell'area euro verso paesi extra-area euro sono diminuite dell'1,2%, mentre le importazioni sono diminuite dello 0,1%. Gli scambi all'interno dell'area euro sono diminuiti dello 0,1%. Nello stesso periodo, le esportazioni dell'UE verso paesi extra-UE sono diminuite dell'1,3%, mentre le importazioni sono aumentate dello 0,1%. Gli scambi intra-UE sono aumentati dello 0,3%.