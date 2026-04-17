Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Lindt con gli occhi a mandorla
Il marchio lancia in UK la nuova collezione spirata al Giappone
Lindt cavalca le tendenze stagionali e globali del gusto con il lancio di una collezione di cioccolato in edizione limitata ispirata al Giappone per la primavera/estate 2026. Protagonista della collezione è Lindor Cherry Blossom, un tartufo ispirato ai fiori di ciliegio (Sakura) creato per catturare l'essenza dell'iconica stagione della fioritura giapponese. Il prodotto presenta un delicato ripieno a...
Fc - 59281
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency