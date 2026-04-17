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CLARA MOSCHINI

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Lindt con gli occhi a mandorla

Il marchio lancia in UK la nuova collezione spirata al Giappone

Lindt cavalca le tendenze stagionali e globali del gusto con il lancio di una collezione di cioccolato in edizione limitata ispirata al Giappone per la primavera/estate 2026. Protagonista della collezione è Lindor Cherry Blossom, un tartufo ispirato ai fiori di ciliegio (Sakura) creato per catturare l'essenza dell'iconica stagione della fioritura giapponese.  Il prodotto presenta un delicato ripieno a...

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EFA News - European Food Agency
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