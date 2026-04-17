Nestlé cede Antkerkraut e rinnova il cda

Nestlé S.A. ha tenuto la sua 159ª assemblea Generale Annuale presso lo SwissTech Convention Center di Losanna. Gli azionisti hanno approvato tutte le proposte del consiglio di amministrazione. I 1.150 azionisti o loro delegati hanno partecipato all'evento di persona, rappresentando il 54,6% del capitale e il 74,6% delle azioni aventi diritto di voto. Fatima D. (Fama) Francisco, amministratore de...