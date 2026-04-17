Zuccherificio Pontelongo (Coprob) lascia a casa 100 persone

In Veneto, è stato avviato il programma regionale “IncontraLavoro”. L'obiettivo è favorire il ricollocamento temporaneo dei lavoratori stagionali dello zuccherificio Co.Pro.B. – Italia Zuccheri di Pontelongo, che quest’anno non saranno richiamati a causa del fermo dell’impianto di produzione motivato dalla scarsità dei volumi di barbabietola prodotti sul territorio locale.

All’incontro, coordinato dell’Unità di crisi regionale, erano presenti i responsabili di Veneto Lavoro degli ambiti di Padova e Rovigo, l’azienda Co.Pro.B.-Italia Zuccheri, le associazioni degli agricoltori Coldiretti, Cia e Confagricoltura, le organizzazioni sindacali territoriali di categoria Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil.

“L’incontro", ha affermato l’assessore regionale Massimo Bitonci, "va nella direzione definita a livello regionale per affrontare la crisi dello Zuccherificio Co.Pro.B.-Italia Zuccheri di Pontelongo. Una situazione che presenta elementi peculiari e forti complessità. Le cause, infatti, non sono di natura prettamente industriale, poiché derivano dall’insufficiente produzione di barbabietola a livello regionale. La questione affrontata al tavolo vede la proposizione di un intervento concreto per limitare gli effetti del fermo impianti sui circa 100 lavoratori stagionali interessati dal mancato richiamo per questa stagione.”

“Era doveroso", ha dichiarato il vicepresidente e assessore al Lavoro Lucas Pavanetto, "fornire una prospettiva a questo bacino di lavoratori agricoli che ogni anno prestava la propria attività lavorativa alla trasformazione dello zucchero nello stabilimento di Pontelongo. In questo incontro regionale abbiamo condiviso con le Parti sociali l’opportunità di attivare il programma “IncontraLavoro” che è già stato attuato in passato dai Centri per l'Impiego regionali per agevolare l’incontro domanda/offerta tra le imprese agricole e i candidati alla ricerca di lavoro. Il programma viene quindi avviato da subito per gli ambiti territoriali di Padova, Rovigo e nel veneziano. Parte con i migliori auspici poiché vede la massima disponibilità e collaborazione delle associazioni di categoria degli agricoltori e dei sindacati”.