Casillo e Puratos Italia si alleano

Casillo, food company italiana specializzata nella ricerca, produzione e commercializzazione di sfarinati di grano duro e tenero, e Puratos Italia, azienda di riferimento nello sviluppo, produzione e distribuzione di una gamma completa di ingredienti, soluzioni e servizi innovativi per l'industria della panificazione, pasticceria e cioccolato, annunciano una partnership strategica pluriennale finalizzata...