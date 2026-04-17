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Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

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Casillo e Puratos Italia si alleano

Per nuova generazione di ingredienti nel settore bakery

Casillo, food company italiana specializzata nella ricerca, produzione e commercializzazione di sfarinati di grano duro e tenero, e Puratos Italia, azienda di riferimento nello sviluppo, produzione e distribuzione di una gamma completa di ingredienti, soluzioni e servizi innovativi per l'industria della panificazione, pasticceria e cioccolato, annunciano una partnership strategica pluriennale finalizzata...

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EFA News - European Food Agency
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