Ikea fa sul serio: il lecca lecca alla polpetta è realtà

Non c'è più limite al buono e al cattivo gusto? Lasciamo la risposta ai consumatori. Fatto sta che Ingka, il più grande rivenditore Ikea presente in 32 paesi, e Chupa Chups, uno dei marchi di lecca-lecca più iconici al mondo, trasformano in relatà lo scherzo del 1° aprile quando hanno annunciato in tutto il mondo la creazione di un lecca-lecca al gusto di polpetta. Ebbene, il pesce d'aprile come dicevamo, è diventato realtà. Le due aziende hanno unito le forze per offrire a giugno un lecca-lecca in edizione limitata ispirato alle polpette, disponibile in centinaia di negozi Ikea in tutto il mondo.



Chupa Chups si è data da fare in cucina per sviluppare una caramella giocosa ispirata ai sapori e alla consistenza dell'iconica polpetta svedese e del suo compagno, il mirtillo rosso. Il lecca-lecca cattura lo spirito del cibo IKEA in un modo nuovo e sorprendente.



“Il 1° aprile abbiamo invitato le persone a immaginare un lecca-lecca a forma di polpetta: non abbiamo potuto fare a meno di spingerci oltre, soprattutto dopo l'entusiastica risposta.- dice Javier Quiñones, responsabile Commerciale di Ingka Group - Insieme a Chupa Chups, stiamo ora dando vita a una versione giocosa di quell'idea. È un modo divertente per celebrare il nostro amore per il cibo e per dimostrare che anche un semplice scherzo può trasformarsi in qualcosa di reale, coinvolgendo le persone in modi inaspettati”.



In totale, un milione di lecca-lecca saranno prodotti e distribuiti nei negozi Ikea di tutto il mondo, sottolinea Ikea nel comunicatp ufficiale. Fa specie apprendere che i lecca-lecca non saranno disponibili in Svezia (la patria di Ikea), Giappone, India, Serbia, Croazia, Romania e Slovenia.



"C'è però una brutta notizia per chi sperava di fare scorta di queste deliziose caramelle - aggiunge la nota - I lecca-lecca non saranno in vendita. I clienti avranno invece la possibilità di assaggiarli gratuitamente visitando i negozi Ikea a giugno.



La collaborazione si inserisce perfettamente nel focus di Ikea su Cooking & eating, "con cui l'azienda sottolinea per tutto l'anno il ruolo chiave del cibo nel creare momenti di gioia e condivisione nella vita di tutti i giorni". Infatti, un recente studio Ikea dimostra che, nonostante le tendenze alimentari in continua evoluzione, le persone sono ancora alla ricerca di piccoli e dolci momenti di gioia nella vita quotidiana. Quasi la metà di noi (46%) ammette di essere golosa, spiega la nota: allo stesso tempo, il 29% delle persone ama esplorare nuovi cibi e cucine, mentre il 40% afferma di essere particolarmente attratto da cibi legati a ricordi d'infanzia e nostalgia.



La collaborazione con Chupa Chups intercetta queste sensazioni: offre qualcosa di giocoso e nuovo, evocando al contempo il gusto familiare e confortante di un classico lecca-lecca. Collaborando con Chupa Chups, Ikea vuole soddisfare la voglia di dolce delle persone con un tocco di umorismo e curiosità, e suscitare scoperta e nostalgia nella vita di tutti i giorni.



“Quando Ikea ci ha invitato a creare un lecca-lecca ispirato alla loro iconica polpetta svedese, siamo stati subito incuriositi. Noi di Chupa Chups - commenta il global marketing manager Martin Hofling - siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per sorprendere e deliziare le persone: fa parte del nostro spirito 'Forever Fun'. Questo lecca-lecca in edizione limitata è il nostro giocoso omaggio a un sapore che le persone di tutto il mondo associano a IKEA, reinterpretato in un modo che solo Chupa Chups sa fare”.



I clienti possono contattare il proprio negozio IKEA di zona e seguire i canali social locali di IKEA per maggiori informazioni sui momenti di degustazione.



Un'ultima curiosità. Il nuovo prodotto arriva a pochi mesi dalla nomina del manager italiano Vincenzo Riili come chief Marketing officer di Ingka group. Railli porta con sé 25 anni di esperienza maturata in Unilever, dove ha concluso la sua esperienza come Global Senior Marketing Director, ma anche in Google e PepsiCo, dove ha diretto il marketing per la joint venture Pepsi Lipton in Emea. Oggi dirige il Global Marketing per Ikea Retail, la più grande divisione retail di uno dei marchi più iconici al mondo: guida una massiccia trasformazione omnicanale in oltre 30 mercati, per far sì che 3,1 miliardi di visite online e 620 negozi fisici "si traducano in un'esperienza fluida e senza interruzioni".



Ingka Group



Con attività di vendita al dettaglio Ikea in 32 mercati, Ingka Group è il più grande rivenditore Ikea e rappresenta l'87% delle vendite al dettaglio Ikea. Possiede e gestisce i canali di vendita del colosso svedese tramite accordi di franchising con Inter IKEA Systems B.V. Ha tre aree di business: IKEA Retail, Ingka Investments e Ingka Centres.