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Ecco il turismo "scomodo": hotel senza wi-fi e borghi senza auto
Luoghi autentici per privilegiare il contatto con la natura, senza digitale
In un’epoca in cui siamo costantemente connessi, raggiungibili e sovrastimolati, il vero lusso sta diventando sempre più raro: staccare davvero. Secondo l’American Psychological Association, oltre il 70% degli adulti sperimenta livelli elevati di stress legati al sovraccarico informativo e ai ritmi quotidiani. Studi della Harvard Medical School dimostrano che il contatto con la natura e la riduzione degl...
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EFA News - European Food Agency
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