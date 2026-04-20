Guerra, stangata confermata sul food

Complice la guerra in Medio oriente si conferma la stangata di Pasqua che si è abbattuta sugli italiani. Lo sottolinea Assoutenti secondo cui la batosta si è appalesta con i prezzi di alcuni prodotti alimentari e le tariffe dei trasporti che hanno registrato una forte impennata nell’ultimo mese. “I prezzi dei prodotti alimentari salgono in media del +2,8% su anno con punte del +4,7% per quelli non la...