Löwengrube: spazio alle proteine vegetali

Planted, la food-tech svizzera specializzata nelle proteine plant-based, avvia una partnership con Löwengrube, la catena che porta in Italia gli autentici sapori bavaresi. Un connubio di due realtà apparentemente distanti, che si uniscono in uno speciale menu plant-based al grido di “Approved by meat & Bavaria lovers”, disponibile da inizio aprile in tutti i ristoranti Löwengrube.

Un menu 100% vegetale completo e ricco di proposte, pensate per avvicinare al plant-based un pubblico sempre più ampio, inclusi gli amanti della carne tradizionale e le famiglie: l’obiettivo è conquistare tutti i palati, che siano spinti da motivi etici, ambientali, di salute o mossi da curiosità verso la tendenza plant-based.

Le nuove ricette sono pensate per integrarsi perfettamente con l’identità Löwengrube: panini ricchi e gustosi, stuzzicanti appetizer, succulenti secondi piatti e percorsi degustazione con combinazioni di sapori che richiamano la tradizione delle birrerie tedesche, offrendo al tempo stesso una proposta moderna e inclusiva.

Con l’occasione, Planted lancia alcune novità di prodotto ideali per un menu in pieno stile Bierstube: il planted.bratwurst, tipica salsiccia in stile bavarese, insieme ai planted.nuggets e alla planted.schnitzel, due prodotti impanati, succosi e croccanti, realizzati con micoproteine, un ingrediente innovativo e sostenibile derivato dalla fermentazione dei funghi. Completa l’offerta l’ormai iconica planted.steak, filetto vegetale fermentato succoso, tenero e dal gusto umami, servito con patate novelle e misticanza. Per i più curiosi è inoltre disponibile un piatto degustazione, ideale anche da condividere, che include diversi prodotti Planted. Ogni portata è accompagnata dai tipici contorni e condimenti firmati Löwengrube, come l’insalata di cavolo, le immancabili patatine fritte e le esclusive salse.

“Entrare nel menu di Löwengrube rappresenta un importante passo per Planted per avvicinarsi sempre di più al pubblico onnivoro, in particolare a chi non ha mai provato il plant-based”, commenta Marta Residori, Marketing Manager Italia di Planted.

“Con il nuovo menu dedicato a Planted abbiamo voluto fare un passo concreto verso un’idea di ristorazione sempre più attenta all’alimentazione e alla sostenibilità. La collaborazione con Planted nasce proprio da questa visione condivisa: offrire ai nostri ospiti un’esperienza autentica, capace di unire gusto, qualità e responsabilità. La particolarità di questo progetto è che abbiamo scelto di reinterpretare in chiave plant-based alcuni dei prodotti più iconici della tradizione bavarese, come la schnitzel o i Bratwurst, mantenendo intatto lo spirito della nostra cucina ma introducendo nuove possibilità di scelta”, affermano Pietro Nicastro e Monica Fantoni, founder di Löwengrube.

Il nuovo menu Planted sarà disponibile nei ristoranti Löwengrube a partire da inizio aprile 2026.