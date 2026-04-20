Graziano Messana presidente di Italcam Brasile

Graziano Messana è stato confermato per la terza volta consecutiva presidente di ItalCam, la Camera di Commercio Italiana di San Paolo del Brasile, una delle istituzioni camerali italiane all’estero più rilevanti al mondo per numero di associati e volume d’affari. La nomina consolida un percorso istituzionale già avviato negli anni e riconosce il contributo straordinario che Messana ha offerto allo sviluppo delle relazioni economiche tra Italia e Brasile nel corso degli ultimi vent’anni.

Il nuovo periodo alla guida dell’ente coprirà il triennio da aprile 2026 ad aprile 2029. Alla guida di Italcam dal 2020, Messana è stato rieletto all’unanimità e inizierà il suo terzo mandato consecutivo con al suo fianco due figure di grande spessore, che ha fortemente voluto al suo fianco come vicepresidenti: si tratta di Cesar Alarcon (attuale Ceo e Vice President di Pirelli America Latina) e Antonio Scala (attuale Presidente di Enel Brasile). Segue come VP Finance Fabio Ongaro, ceo di Energy.

Sotto la sua presidenza, Italcam ha registrato cinque anni consecutivi di crescita a doppia cifra, rafforzando il dialogo tra imprese, istituzioni e governi dei due Paesi. Sono stati aperti nuovi uffici a Milano, in Mato Grosso, regione strategica per l’agribusiness, e presso l’Ambasciata d’Italia a Brasília.

Sotto la gestione di Graziano Messana, la Camera si è consolidata come una delle più rilevanti camere italiane al mondo, ampliando significativamente il proprio ruolo e la propria influenza nel contesto imprenditoriale bilaterale tra Brasile e Italia. Il numero degli associati è aumentato del 60%, passando da 423 a 681, mentre il fatturato ha registrato una crescita a doppia cifra in tutti gli anni, passando da 1,4 milioni di reais nel 2020 a 8,4 milioni nel 2025, un incremento del 600% in soli cinque anni, a testimonianza di un percorso solido di espansione finanziaria.

Un altro traguardo rilevante è stato l’attrazione e l’integrazione delle principali aziende italiane presenti in Brasile, tra cui Enel, TIM, Pirelli, Luxottica, Intesa SP, Engineering, EcoRodovias, Zucchetti, IMA e Azimut, i cui ceo oggi siedono nel consiglio di amministrazione della Camera, formando un organo solido composto da 20 membri.

A livello internazionale, Messana ha inoltre ottenuto un importante riconoscimento con la sua elezione come consigliere nel board di Assocamerestero, l’Associazione che riunisce le camere di commercio italiane all’estero. Inoltre, ricopre il ruolo di vicepresidente di Eurochambers Brazil, consolidando il ruolo della ITALCAM nel contesto multilaterale.

“Assumere la presidenza della Italcam nell’aprile 2020, nel pieno della pandemia - ha dichiarato Messana - è stata una delle sfide più grandi della mia carriera. In un contesto di profonda incertezza, abbiamo scelto di non arretrare: abbiamo trasformato la crisi in un punto di svolta, rafforzando la vicinanza agli associati, accelerando le connessioni strategiche e ampliando in modo concreto il ruolo istituzionale della Camera, integrandoci in maniera strutturata con il Sistema Italia".

"Questa evoluzione - aggiunge Messana - si riflette anche nel rafforzamento della nostra presenza territoriale. Oltre a San Paolo, con l’apertura delle nostre sedi in Mato Grosso e a Brasilia, abbiamo ampliato concretamente il raggio d’azione della Italcam. Il Mato Grosso, oggi riconosciuto come uno dei principali poli dell’agrobusiness brasiliano e una piattaforma globale rilevante del settore, ci collega direttamente a uno dei motori dell’economia reale del Paese. Brasilia, invece, si consolida come punto chiave per la nostra attività di advocacy, permettendo alla Camera di operare nel dialogo istituzionale e contribuire in modo concreto allo sviluppo delle relazioni economiche tra Brasile e Italia”.

Graziano Messana nato in Sicilia e formatosi tra Roma, Lussemburgo e Milano nel mondo della finanza, nel 2006 fonda a San Paolo GM Venture, che offre alle aziende straniere un direttore finanziario esterno come servizio (CFO-as-a-Service). L’obiettivo è permettere alle imprese europee di entrare nel mercato brasiliano senza dover costruire da zero tutta la struttura amministrativa e finanziaria. Affiancata al servizio di CFO-as-a-Service, GM Venture ha sviluppato una significativa attività di consulenza in M&A e corporate finance. Nel corso degli anni, le operazioni seguite hanno raggiunto un valore aggregato di circa 500 milioni di euro. Messana ha ricevuto prestigiose riconoscimenti dal Governo italiano (Cavaliere e Commendatore) e Brasiliano (Commendatore).