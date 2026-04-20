Il Roero protagonista a Vinum 2026

Il Distretto del Cibo del Roero sarà tra i protagonisti di Vinum 2026, la rassegna che si terreà ad Alba (CN) il 25 e 26 aprile e il 1°, 2 e 3 maggio, con una presenza continuativa per tutti i cinque giorni della manifestazione e uno spazio interamente dedicato alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio. È questa la novità di rilievo che segna la partecipazione del Distr...