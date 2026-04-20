Bei e Mediocredito centrale a sostegno delle pmi

Nuova finanza per oltre 400 milioni di euro grazie ad un nuovo accordo fra il Gruppo BEI, che comprende la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), e il Gruppo Mediocredito Centrale. L’operazione mira a sostenere gli investimenti di piccole e medie imprese e Mid-cap in Italia, consentendo loro di accedere a nuove risorse a tassi agevolati.

Nel dettaglio, l’operazione riguarda una cartolarizzazione di mutui ipotecari residenziali performing originati da BdM Banca, parte del Gruppo Mediocredito Centrale, nell’ambito della quale la BEI e il FEI hanno congiuntamente acquistato la tranche Senior A2 per 150 milioni e 50 milioni di eurorispettivamente. A fronte di tale intervento, il Gruppo MCC si impegna a generare nuovi finanziamenti per un ammontare almeno pari al doppio delle risorse messe a disposizione dal Gruppo BEI.

L'investimento del Gruppo BEI porterà alla creazione di un nuovo portafoglio di finanziamenti da parte del Gruppo MCC, attraverso tutte le sue partecipate, contribuendo ad attivare investimenti nell’economia reale per 400 milioni di euro. Queste nuove risorse mirano a sostenere anche iniziative a supporto degli sforzi di attrazione e realizzazione degli investimenti nella Zona Economica Speciale Unica, istituita dal Governo italiano nel 2025.

Il gruppo MCC si impegna a destinare oltre il 60% della provvista BEI alle attività produttive delle aree di coesione del Paese che si sovrappongono all’area ZES. Il 30% della provvista sarà poi a disposizione del mondo delle imprese agricole su tutto il territorio nazionale per supportare le loro azioni rivolte alla sostenibilità e all’adattamento climatico.

“Questo accordo con il Gruppo Mediocredito Centrale - spiega Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI - sostiene in modo concreto lo sviluppo economico nelle regioni della ZES Unica, rafforzando gli investimenti di PMI e Mid-cap e la capacità di crescita dell’economia reale. L’operazione consente inoltre di indirizzare risorse dedicate alla filiera agroalimentare italiana, un settore strategico per l’occupazione, la sostenibilità e la resilienza dei territori”.

Aggiunge Francesco Minotti, amministratore delegato di Mediocredito Centrale: “grazie alla collaborazione con il Gruppo BEI, liberiamo capacità per nuovi impieghi a sostegno dell’economia reale e rafforziamo l’impatto positivo del nostro Gruppo sui territori di riferimento. La maggior parte delle risorse a disposizione, infatti, saranno riservate al sostegno di progetti ambiziosi e innovativi delle imprese che operano nelle aree di coesione e nella ZES Unica, in coerenza con la nostra mission”.

Il Gruppo BEIIl Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI) è il braccio finanziario dell'Unione europea, di proprietà dei 27 Stati membri, ed è una delle principali banche multilaterali di sviluppo al mondo. Nel 2025, il Gruppo BEI ha firmato 100 miliardi di euro di nuovi finanziamenti a sostegno di oltre 870 progetti ad alto impatto in otto priorità strategiche che contribuiscono agli obiettivi politici dell'UE: azione per il clima e tutela dell'ambiente, digitalizzazione e innovazione tecnologica, sicurezza e difesa, coesione, agricoltura e bioeconomia, infrastrutture sociali, partenariati globali solidi e unione del risparmio e degli investimenti.

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) è la controllata del Gruppo BEI specializzata in garanzie ed equity. Il suo compito peculiare è migliorare l'accesso al credito per le piccole e medie imprese e le start-up di tutta Europa. Il FEI agisce come investitore di riferimento (anchor investor) facendo leva sull'ampia rete di banche e fondi di investimento partner per mobilitare gli investimenti privati e alimentare un ecosistema di fondi di venture capital a sostegno degli imprenditori innovativi europei.