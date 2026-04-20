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Confcommercio, l'Italia tiene
Nonostante le guerre, l’economia mostra segnali di crescita nei primi mesi
Il prolungarsi della crisi in Medio Oriente, i cui effetti al momento sembrano circoscritti alla ripresa dell’inflazione, rende più complessa la lettura del quadro congiunturale e degli sviluppi nel breve periodo. Lo sottolinea Confcommercio secondo cui gli indicatori in alta frequenza, relativi ai primi mesi del 2026, indicano come l’economia italiana sia entrata nel nuovo anno con una confortante dina...
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EFA News - European Food Agency
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