Hormuz. Fao: "Conflitto indebolisce sistemi agroalimentari"

Il conflitto del 2026 in Medio Oriente sta esercitando ulteriore pressione sui fragili sistemi agroalimentari e sulle catene di approvvigionamento globali, minacciando la disponibilità, l'accessibilità e l'economicità del cibo, ha dichiarato il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Fao) Qu Dongyu, alla 38ª sessione della Conferenza Regionale della Fao per il Vicino Oriente (Nerc38).

La conferenza si è svolta lunedì presso la sede dell'Organizzazione a Roma, in un "momento critico" per la regione, sottolineando la necessità di riconoscere "l'immensa importanza di mantenere i flussi commerciali e di garantire l'accesso a cibo adeguato per tutti, in particolare nei paesi dipendenti dalle importazioni", ha affermato Qu nel suo intervento di apertura.

La Nerc38 è stata presieduta dagli Emirati Arabi Uniti, rappresentati da Amna bint Abdullah Al Dahak Al Shamsi, ministro per il Cambiamento Climatico e l'Ambiente. La conferenza ministeriale regionale ha riunito ministri e responsabili politici di tutta la regione per discutere il panorama sempre più complesso e interconnesso dei rischi che incidono gravemente sui sistemi agroalimentari e sulla sicurezza alimentare.

In quanto organizzazione di conoscenza tecnica e in linea con il suo mandato, la Fao sta valutando attentamente l'impatto dei conflitti globali in corso – compreso quello in Medio Oriente – sulla sicurezza alimentare e sulle filiere agroalimentari, al fine di fornire le migliori evidenze disponibili, competenze tecniche e supporto politico per aiutare gli Stati membri a salvaguardare la sicurezza alimentare, rafforzare la resilienza e proteggere i mezzi di sussistenza rurali.

Il direttore generale ha avvertito che le significative interruzioni dei sistemi di produzione, commercio e distribuzione alimentare attualmente in corso nella regione sono ulteriormente aggravate dalle implicazioni globali, "tra cui l'aumento dei prezzi dell'energia e le perturbazioni nei mercati dei fertilizzanti, che stanno incrementando i costi di produzione e influenzando la produttività agricola sia all'interno della regione che al di fuori di essa".

Constatando che la crisi sta colpendo tutti i fattori produttivi agricoli, compresi i prodotti chimici e i macchinari, oltre ai fertilizzanti, il direttore generale ha affermato di aver informato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, che il suo impatto avrebbe "conseguenze a lungo termine per l'agricoltura", anche se dovesse terminare oggi.

I conflitti stanno già avendo un impatto grave su agricoltori, produttori e operatori della filiera, i cui mezzi di sussistenza sono sempre più a rischio.

"Alla Fao, il nostro lavoro si fonda saldamente sulla convinzione che il diritto al cibo sia un diritto umano fondamentale e che la pace sia un prerequisito per la sicurezza alimentare", ha affermato Qu. "Sistemi agroalimentari efficienti, inclusivi, resilienti e sostenibili sono cruciali per sostenere la ripresa, ridurre le vulnerabilità e contribuire alla stabilità e alla pace a lungo termine nel Vicino Oriente".

Da parte sua, il ministra Al Dahak ha affermato che la presidenza degli Emirati Arabi Uniti di questa sessione mira a promuovere un cambiamento fondamentale nei sistemi agroalimentari della regione. I sistemi sono destinati a trasformarsi da una gestione reattiva delle crisi a un'innovazione proattiva, consentendo alla regione di costruire sistemi resilienti in grado di trasformare le sfide ambientali e geopolitiche in opportunità di sviluppo sostenibile, supportati da solide infrastrutture logistiche e partnership strategiche che garantiscano la sicurezza delle catene di approvvigionamento globali, ha dichiarato.