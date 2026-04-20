Sempre più private label nei supermercati

In Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito, i prodotti a marchio del distributore hanno raggiunto per la prima volta una quota del 50% in termini di unità vendute, a dimostrazione di come le famiglie europee, risentendo della pressione del costo della vita, acquistino sempre più prodotti a marchio del supermercato. Lo sottolinea l'ultima analisi di Circana secondo cui sul mercato e...