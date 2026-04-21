Gli italiani hanno fiducia nel cibo Made in Italy

E' un'ennesima conferma: gli italiani sono attenti all'alimentazione e la considerano fondamentale nel preservare la salute. Sono alcuni degli spunti che arrivano dall'indagine “Le nuove tendenze alimentari, la salute, la dieta mediterranea in Italia”, realizzata da Format Research per Agronetwork e presentata ieri in occasione del 1° Forum dell’associazione, in collaborazione con Confagricoltura, sul tem...