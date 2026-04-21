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CLARA MOSCHINI

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Gli italiani hanno fiducia nel cibo Made in Italy

Studio Agronetwork: legame stretto tra alimentazione e salute

E' un'ennesima conferma: gli italiani sono attenti all'alimentazione e la considerano fondamentale nel preservare la salute. Sono alcuni degli spunti che arrivano dall'indagine “Le nuove tendenze alimentari, la salute, la dieta mediterranea in Italia”, realizzata da Format Research per Agronetwork e presentata ieri  in occasione del 1° Forum dell’associazione, in collaborazione con Confagricoltura, sul tem...

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EFA News - European Food Agency
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