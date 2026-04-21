"Le Vie del Balsamico Dop": la guida ufficiale

Si è svolta oggi, presso il Ridotto del Teatro Comunale Pavarotti-Freni, la presentazione ufficiale della guida “Le Vie del Balsamico Dop”, alla presenza di una cinquantina tra soci, giornalisti e stakeholder del settore.

La presentazione è stata anticipata da un breve recital di solisti dell’Arena di Verona, reso possibile dalla collaborazione pluriennale con la Fondazione Arena di Verona, finalizzata all’ampliamento del pubblico e alla promozione del territorio modenese all’interno di un contesto lirico e culturale di altissimo livello.

L’evento si è aperto con i saluti istituzionali dell’Assessore del Comune di Modena Paolo Zanca, seguiti dall’introduzione del presidente del Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Enrico Corsini, che ha evidenziato come la guida si inserisca in un più ampio e strutturato percorso di promozione turistica portato avanti dal Consorzio negli ultimi anni.

“La guida Le Vie del Balsamico Dop rappresenta un tassello fondamentale di un percorso che il Consorzio sta portando avanti con determinazione negli ultimi anni,” ha dichiarato il presidente Enrico Corsini. “Abbiamo lavorato per rafforzare la dimensione turistica del nostro prodotto, con collaborazioni come quella con il Festival del Belcanto, sviluppando nuove progettualità e consolidando iniziative di grande successo come Acetaie Aperte, con l’obiettivo di trasformare l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena in un’esperienza da vivere, oltre che da degustare. La promozione del territorio passa oggi dalla capacità di raccontarlo e renderlo accessibile, e in questo senso il Consorzio continua a investire con visione e continuità”.

La guida è stata illustrata da Elisabetta Faggiano e Savio Losito, fondatori del progetto Unexpected Italy, che hanno raccontato il lavoro svolto per costruire uno strumento capace di accompagnare turisti e appassionati alla scoperta delle acetaie e delle eccellenze locali.

“Un progetto nato con l’obiettivo di trasformare l’Aceto Balsamico Tradizionale Dop in una leva strategica per la crescita e la tutela del territorio modenese", commentano Elisabetta Faggiano e Savio Losito di Unexpected Italy. "Per farlo, siamo partiti dalle persone: abbiamo visitato acetaie, ascoltato i produttori, analizzato le esperienze e lavorato insieme a loro per far emergere con chiarezza la loro identità, il potenziale, la cura al dettaglio e l’attenzione alla sostenibilità. Da questo percorso è nato un ecosistema digitale che, da un lato, consente agli operatori di raccontarsi in modo autentico e mantenere i propri contenuti sempre aggiornati; dall’altro, offre ai viaggiatori uno strumento semplice e intuitivo, una sorta di ‘concierge digitale’ capace di accompagnarli prima e durante il viaggio alla scoperta del territorio”.

Nel corso dell’incontro è intervenuto Giovanni Bertugli, dirigente del settore turismo, che ha contestualizzato l’iniziativa all’interno delle politiche di sviluppo turistico della città, sottolineando il valore strategico dell’enogastronomia come leva di attrattività e posizionamento territoriale.

A chiusura della presentazione, Stefano Trespidi, vicedirettore Artistico della Fondazione Arena di Verona, ha presentato i risultati della ricerca Nomisma sull’impatto turistico dell’Arena di Verona, evidenziando le opportunità generate dalle sinergie tra cultura, spettacolo e promozione dei territori.

Accanto a questo percorso ed a questo nuovo strumento durante la presentazione, è stata sottolineata anche la collaborazione con realtà culturali di primo piano, come appunto la Fondazione Arena di Verona, che rappresenta un esempio concreto di integrazione tra ambiti diversi ma complementari.

“La guida realizzata per conto del Consorzio da Unexpected Italy come la collaborazione con la Fondazione Arena di Verona si confermano attività estremamente proficue,” ha commentato il consigliere del Consorzio Michele Montanari. “Negli anni abbiamo costruito un programma articolato di attività che unisce cultura, promozione territoriale e valorizzazione delle nostre eccellenze. Questo lavoro congiunto ci consente di raggiungere nuovi pubblici e di rafforzare il posizionamento del nostro territorio in contesti di grande prestigio”.