"Oltre i confini: difendere la creatività del Made in Italy": questo il tema di uno dei dibattiti promossi sulla scia della Giornata Nazionale del Made in Italy. L'appuntamento è per venerdì 24 aprile, alle 15:30, all'Università di Modena e Reggio Emilia (Unimore), presso la sede modenese in via San Geminiano 4. L'evento è promosso dall'Istituto Valorizzazione Aceti e Condimenti, con il contributo del ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Al saluto di benvenuto di Patrizia Marchi, presidente dell'Istituto Valorizzazione Aceti e Condimenti Italiani, seguiranno i saluti istituzionali di Rita Cucchiara, rettore dell'Unimore; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Marina Calderone, ministro del Lavoro.

L'inquadramento istituzionale al tema delle politiche e delle strategie per il futuro del Made in Italy sarà affrontato dal sottosegretario al ministero dell'Agricoltura Patrizio Giacomo La Pietra, dal presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati Mirco Carloni e dal direttore dell'Icqrf Emilila-Romagna e Marche Antonio Iaderosa.

I risvolti giuridici saranno affrontati da Luca Gentile, membro della Direzione Generale per la Politica Industriale del ministero delle Imprese e del Made in Italy; Francesco Diamanti, docente di Diritto Penale all'Unimore; Michele A. Fino, docente di Fondamento di Diritto Europeo all'Università di Pollenzo.

Le esperienze dal territorio, dalla filiera e dalla produzione saranno sintetizzate dalle testimonianze di Cesare Mazzetti, presidente del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena Igp, e da Dennis Calanca, responsabile Filiere e Politiche Economiche Coldiretti Emilia-Romagna.

Le conclusioni, con uno sguardo agli impegni per il futuro sono affidate al cavalier Armando de Nigris (foto), segretario generale dell'Istituto Valorizzazione Aceti e Condimento Italia.