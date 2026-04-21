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CLARA MOSCHINI

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Copa Cogeca, le Ntg devono entrare in vigore al più presto

Le organizzazioni degli agricoltori esortano ad "applicare rapidamente" l'accordo

Il Regolamento sulle nuove tecniche genomiche si avvia alla fase finale. Copa e Cogeca, in un comunicato, dichiarano di accogliere "con favore l'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea del consenso del Trilogo sul Regolamento relativo alle nuove tecniche genomiche (NGT)". A livello di Consiglio, sottolinea la nota, "ciò segna la conclusione di oltre un decennio di dibattito, confermando...

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