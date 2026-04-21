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Il segreto di un buon sonno? Un corretto equilibrio idrico
Bere circa 1,5 lt di acqua al giorno aiuta la qualità del riposo notturno
Dormire bene non dipende solo da routine regolari o da un ambiente silenzioso, anche l’idratazione può influire sulla qualità del sonno. Durante la notte, il corpo umano mantiene un’intensa attività fisiologica: regola gli ormoni, recupera tono muscolare, attiva processi di riparazione cellulare. Quando però l’idratazione non è ottimale, anche questo delicato equilibrio può risentirne. Si possono...
lml - 59372
EFA News - European Food Agency
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