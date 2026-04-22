Italia, il rapporto deficit/pil scende ma non abbastanza





Nell'area dell'euro (EA20), il rapporto disavanzpubblico/PIL è diminuito dal 3% nel 2024 al 2,9% nel 2025. Nell'UE, è rimasto invariato al 3,1%, lo stesso livello del 2024. Nell'area dell'euro, il rapporto debito pubblico/PIL è aumentato dall'87% alla fine del 2024 all'87,8% alla fine del 2025, e nell'UE dall'80,7% all'81,7%.



Lo rende noto Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea, che oggi ha fornito i dati sul disavanzo e sul debito pubblico per gli anni 2022-2025, sulla base delle cifre comunicate dagli Stati membri dell'UE nella prima notifica del 2026, per l'applicazione della procedura per disavanzo eccessivo (PDE).



Nel 2025, tutti gli Stati membri, ad eccezione di Cipro (+3,4%), Danimarca (+2,9%), Irlanda (+1,8%), Grecia (+1,7%) e Portogallo (+0,7%), hanno registrato un deficit. I deficit più elevati sono stati registrati in Romania (-7,9%), Polonia (-7,3%), Belgio (-5,2%) e Francia (-5,1%). Undici Stati membri hanno registrato deficit pari o superiori al 3% del PIL.



Alla fine del 2025, i rapporti debito pubblico/PIL più bassi sono stati registrati in Estonia (24,1%), Lussemburgo (26,5%), Danimarca (27,9%), Bulgaria (29,9%), Irlanda (32,9%), Svezia (35,1%) e Lituania (39,5%). Dodici Stati membri presentavano un rapporto debito pubblico/PIL superiore al 60%, con i valori più elevati registrati in Grecia (146,1%), Italia (137,1% a 3.095.888.000.000 euro), Francia (115,6%), Belgio (107,9%) e Spagna (100,7%).



Per quanto riguarda l'Italia il rapporto deficit/pil nel 2025 ammontava a 2.258.049.000.000 euro, con un disavanzo al 3,1% dai 2.202.031.000.000 euro con disavanzo al 3,4% del 2024. In ogni caso, il deficit è sopra le attese e, sebbene il rapporto deficit/pil sia in calo nel 2025 rispetto al 2024, la discesa è inferiore alle aspettative del Governo che puntava al 3%. Di fatto, con questi valori rilevati da Eurostat si allontana la la possibilità di un'uscita dell'Italia dalla procedura europea per il disavanzo eccessivo che sarà esaminata dala Commissione Ue a inizio giugno nell'ambito del semestre europeo.



Nel 2025, il rapporto tra spesa pubblica totale e PIL nell'area dell'euro si attestava al 49,8% del PIL, mentre il rapporto tra entrate pubbliche totali e PIL era pari al 46,9%. Le cifre per l'UE erano rispettivamente del 49,5% e del 46,4%. Rispetto al 2024, i rapporti tra entrate e spesa pubblica sono aumentati sia nell'area dell'euro che nell'UE.



In Italia secondo le rilevazioni Eurostat, nel 2025 la spesa pubblica si è attestata al 51,2% del pil dal 50,4% del 2024: le entrate governative erano al 48,1% del pil (dal 47% del 2024).











