Eurozona, scende ancora la fiducia dei consumatori
Per DG Ecfin prosegue la caduta libera dall'inizio della guerra con l'Iran
Peggiora più delle attese la fiducia dei consumatori europei ad aprile 2026. Lo sottolinea la stima flash dell'ultimo sondaggio mensile, condotto dalla Direzione generale degli affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN), secondo cui, con -19,4 punti percentuali (UE) e -20,6 punti percentuali (area euro), la fiducia dei consumatori "si attesta significativamente al di sotto della sua media di lungo periodo, raggiungendo il livello più basso dall'inizio dell'anno fiscale 2022/23".
Di fatto, ad aprile 2026, la stima preliminare dell'indicatore di fiducia dei consumatori della DG ECFIN ha continuato la sua caduta libera dall'inizio della guerra con l'Iran sia nell'UE (-4 punti percentuali rispetto a marzo) che nell'area euro (-4,2 punti percentuali).
Il sentiment dei consumatori nell'eurozona, dunque, è ancora negativo. Non solo: il dato è peggiore rispetto alle attese degli analisti che prevedevano -18 punti.
EFA News - European Food Agency