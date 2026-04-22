Carrefour, 1° trim in crescita

Senza la zavorra dell'Italia Carrefour torna a crescere chiudendo il primo trimestre 2026 con vendite in crescita del 2,2% a parità di perimetro (LFL) a 21,078 miliardi di euro. In Francia, le vendite sono state in crescita dell'1,4% LFL a oltre 11,1 miliardi di euro, con un "miglioramento in tutti i formati all'interno di un mercato della vendita al dettaglio di prodotti alimentari in espansione, sia in termini di valore che di volume". La società ha registrato un "aumento della quota di mercato, supportata da investimenti in competitività e miglioramento della soddisfazione del cliente" e dalla crescita delle vendite superiore di 2 punti percentuali degli ex negozi Cora e Match rispetto ai formati storici di Carrefour", nonché l'aumento "della quota di mercato che riflette una costante accelerazione a seguito dell'implementazione del modello commerciale di Carrefour".



In Spagna, sottolinea la società nel comunicato ufficiale, si registra una "accelerazione della dinamica delle vendite (+3,1% LFL a 2,8 miliardi di euro) in un mercato che rimane dinamico". In Brasile (-0,8% LFL a 4,6 miliardi di euro), "performance resiliente in un contesto macroeconomico caratterizzato da un rallentamento dell'inflazione alimentare e volumi che sono rimasti leggermente negativi, in linea con il quarto trimestre 2025".



“Carrefour - spiega Alexandre Bompard, presidente e amministratore delegato - ha registrato un solido inizio del 2026, con una solida crescita delle vendite, in un contesto geopolitico e macroeconomico volatile. Questo primo trimestre conferma la solidità dei nostri fondamentali, la nostra maggiore competitività e la nostra capacità di procedere con fiducia nell'implementazione delle principali leve di creazione di valore del piano Carrefour 2030".



"In Francia - aggiunge Bompard - il Gruppo sta accelerando l'aumento della sua quota di mercato, in particolare nei suoi ex negozi Cora, dove la conversione al modello di business Carrefour è stata completata. sta dando i suoi frutti. Inoltre, in questa fase, il Gruppo non ha riscontrato alcun impatto significativo sulle proprie attività legato alla crisi in Medio Oriente. Questa solida performance complessiva, conseguita grazie all'impegno dei nostri team e partner, è in linea con le nostre aspettative per questo primo trimestre e confermiamo tutti i nostri obiettivi finanziari per il 2026".