Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Italmobiliare, rinnova statuto e board
Adottato sistema “monistico”: Carlo Pesenti ceo e cda con 12 consiglieri
L’assemblea degli azionisti di Italmobiliare S.p.a. ha approvato le modifiche statutarie funzionali all’adozione del sistema di governance “monistico”, il sistema di amministrazione e controllo più diffuso e riconosciuto a livello internazionale. Caratterizzato da un consiglio di amministrazione al cui interno è costituito un comitato per il controllo sulla gestione al quale sono affidate le funzio...
Fc - 59420
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency