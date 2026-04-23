Italmobiliare, rinnova statuto e board

L’assemblea degli azionisti di Italmobiliare S.p.a. ha approvato le modifiche statutarie funzionali all’adozione del sistema di governance “monistico”, il sistema di amministrazione e controllo più diffuso e riconosciuto a livello internazionale. Caratterizzato da un consiglio di amministrazione al cui interno è costituito un comitato per il controllo sulla gestione al quale sono affidate le funzio...