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La sfida della raccolta differenziata parte dai giovani
Indagine Ipsos per Comieco
Nel complesso, il 49% degli italiani utilizza servizi di food delivery, ma tra 18-30 anni la quota sale al 73%. Anche il take-away (80%) e il consumo on-the-go (71%) risultano più diffusi tra i più giovani, che si confermano la generazione multi-canale dell’alimentazione. Lo dice l’indagine Ipsos Doxa per Comieco secondo cui queste modalità rendono più frequente il momento del conferimento degli i...
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EFA News - European Food Agency
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