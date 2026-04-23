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De' Longhi: fatturato in espansione
Cresce anche Ebitda e utile, approvato dividendo di 0,85 euro per azione
L’Assemblea degli Azionisti di De’ Longhi S.p.A., riunitasi in data odierna, in sessione ordinaria ha approvato il bilancio dell’esercizio 2025, come da proposta del Consiglio di Amministrazione approvata in data 13 marzo 2026.Nei dodici mesi il Gruppo ha realizzato: ricavi a 3.801,5 milioni di euro, in aumento dell’8,7% (+10,4% a cambi costanti); un adjusted Ebitda di 625,1 milioni di euro, pari al...
lml - 59428
EFA News - European Food Agency
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