Valsoia chiude un 2025 "sostanzialmente stabile"

Si è riunita oggi sotto la presidenza di Lorenzo Sassoli de Bianchi, l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Valsoia S.p.a.. L'assemblea ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025: fra le altre pratiche sono state evase: la presentazione del bilancio consolidato, la destinazione del risultato d’esercizio, la relazione sulla politica in materia di remunerazione, il rin...