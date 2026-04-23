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Valsoia chiude un 2025 "sostanzialmente stabile"
Ricavi in linea con il 2024 a 116 milioni di euro, ebida in leggero calo (-1,6%): Achille Sassoli de Bianchi confermato presidente
Si è riunita oggi sotto la presidenza di Lorenzo Sassoli de Bianchi, l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Valsoia S.p.a.. L'assemblea ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025: fra le altre pratiche sono state evase: la presentazione del bilancio consolidato, la destinazione del risultato d’esercizio, la relazione sulla politica in materia di remunerazione, il rin...
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EFA News - European Food Agency
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