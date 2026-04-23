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Transizione energetica: Sofidel (Regina) investe in Francia e UK
Attivati impianto fotovoltaico a Leicester e caldaia a biomassa a Frouard
Sofidel, tra i maggiori produttori di carta per uso igienico e domestico, noto in particolare in Italia e in Europa per il marchio Regina, continua a investire nella transizione energetica nei propri stabilimenti europei. Il Gruppo annuncia oggi l’entrata in funzione di un nuovo impianto fotovoltaico installato presso lo stabilimento di trasformazione di Rothley Lodge, a Leicester, nel Regno Unito.L’impianto, sit...
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EFA News - European Food Agency
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