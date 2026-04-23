Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Al via BF Organic: verso una produzione 100% biologica
Coinvoliti tutti gli ettari gestiti, anche a livello internazionale, dalle società del gruppo
“L’evoluzione dei mercati, oggi caratterizzati da una forte volatilità, evidenzia con chiarezza il valore strategico del controllo degli asset produttivi come fattore competitivo distintivo". Lo ha dichiarato il presidente esecutivo di BF Federico Vecchioni durante la visita nel polo molitorio del gruppo a Cremona."In questo contesto", ha aggiunto Vecchioni, "assumono un ruolo sempre più centrale anche...
lml - 59445
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency