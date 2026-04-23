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CLARA MOSCHINI

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Al via BF Organic: verso una produzione 100% biologica

Coinvoliti tutti gli ettari gestiti, anche a livello internazionale, dalle società del gruppo

“L’evoluzione dei mercati, oggi caratterizzati da una forte volatilità, evidenzia con chiarezza il valore strategico del controllo degli asset produttivi come fattore competitivo distintivo". Lo ha dichiarato il presidente esecutivo di BF Federico Vecchioni durante la visita nel polo molitorio del gruppo a Cremona."In questo contesto", ha aggiunto Vecchioni, "assumono un ruolo sempre più centrale anche...

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EFA News - European Food Agency
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