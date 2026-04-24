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Fnac Darty, trimestre "solido" grazie agli elettrodomestici
Fatturato a 2,3 miliardi di euro. Ok all'opa su Unieruro
Fnac Darty, colosso francese della grande distribuzione che controlla anche l'italiana Unieuro, ha chiuso il primo trimestre 2026 con un fatturato di 2,310 miliardi di euro, in crescita dello 0,9% a parità di perimetro (LFL) rispetto al primo trimestre 2025. Il margine lordo è aumentato di 10 punti base rispetto al primo trimestre 2025: "il crescente impatto positivo delle attività di servizi ha co...
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EFA News - European Food Agency
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