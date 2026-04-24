Nestlé amplia la partnership con Keurig Dr Pepper

Nestlé Usa e Keurig Dr Pepper hanno annunciato un accordo che rinnova e amplia la loro partnership strategica, includendo la produzione e la distribuzione delle capsule Starbucks K-Cup negli Stati Uniti e in Canada. L'accordo si basa sulla collaborazione avviata con Nestlé nel 2020 e include nuovi programmi incentrati sull'espansione della distribuzione e sull'innovazione del marchio Starbucks nel si...