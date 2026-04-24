Spagna: la catena di ristoranti "La Mafia" cambia nome

Utilizzare la parola "mafia" in ambito ristorazione danneggia la reputazione dell'Italia nel mondo. La catena spagnola "La Mafia se siente a la mesa" (La Mafia si sede a tavola), 25 anni di attività, quasi 120 locali nella penisola iberica e un fatturato di oltre 125 milioni di euro, sarà quindi costretta a cambiare nome.

Tutto nasce da un ricorso dell'Amabasciata italiana a Madrid, accolto dalla Corte di Giustizia Europea nel 2018. La sentenza diventa esecutiva soltanto adesso, con l'annullamento ufficiale da parte dell'Ufficio spagnolo brevetti e marchi, avvenuto lo scorso marzo. Essendo scaduto il tempo di un mese utile per il ricorso, il cambio di denominazione diventa ora obbligato.

La catena di ristorazione assumerà dunque il nome "La Famiglia se siente a la mesa". L'amministratore delegato del gruppo Javier Floristan non ha fatto una piega e ha commentato che "una parola non cambia 25 anni di storia". Floristan sottolinea ora il ritorno "all'essenza" del progetto. Il re-branding avverrà gradualmente con l'apertura del primo locale con il nuovo nome il 5 maggio a Madrid.

Nel pronunciamento del 2018, la Corte di Giustizia dell'UE aveva contestato che l'intitolazione "La Mafia se siente a la mesa" era in grado di trasmettere un'immagine "globalmente positiva" della mafia, banalizzando così il fenomeno.

Da parte sua, l'ambasciatore italiano a Madrid Giuseppe Buccino Grimaldi aveva anche diffidato il club cestistico Casademont di Saragozza dall'utilizzare il brand di ristorazione "La Mafia" tra gli sponsor della squadra. Il rappresentante diplomatico italiano aveva definito il marchio "offensivo" non solo per le vittime della mafia e per i loro familiari, ma per "qualsiasi cittadino con un livello medio di sensibilità", mettendo in evidenza il "disagio" per l'associazione del brand al club sportivo.

Il caso "La Mafia" in Spagna non è affatto isolato. Secondo una stima di Coldiretti, sarebbero circa 300 i ristoranti nel mondo che evocano più o meno direttamente la mafia nel proprio nome: tra questi il "Mafia Restaurant" a Lima e il "Piccolo Padrino" a Bruxelles.