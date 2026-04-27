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PepsiCo Foundation investe sull'olio d'oliva in Spagna
Seconda edizione del programma VivaOliva a Jaén regione leader mondiale nella produzione
La Fondazione PepsiCo sta intensificando gli sforzi in materia di agricoltura rigenerativa nel sud della Spagna con la seconda edizione del programma VivaOliva, puntando a un impatto più profondo lungo tutta la filiera dell'olio d'oliva a Jaén, regione considerata leader mondiale nella produzione di olio d'oliva. L'edizione 2026 di VivaOliva supporterà 200 agricoltori della cooperativa SCA Bedmarense, sul...
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EFA News - European Food Agency
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