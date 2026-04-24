Festa della Mamma. Il contributo di Iginio Massari

Per celebrare la Festa della Mamma 2026, Iginio Massari presenta una collezione nuova e in Edizione Limitata di dolci pensati per onorare la figura della mamma. Tra le creazioni principali della collezione c’è la Torta a Cuore, reinterpretazione della Torta Perfetta e venduta in una scatola di legno verde: una frolla Milano con nocciola del Piemonte, completata da scorze di limone e arancia e da un velo di marmellata d’arancia, ricoperta infine da zucchero a velo e nocciole caramellate. L’altra creazione, pensata con una nota sentimentale, è il Pan di Marì, firmata da Nicola Massari e dedicata alla madre Marì: si tratta di una versione inedita del Pan di Iginio con al suo interno vaniglia, fragoline candite e limone candito.

Inoltre, nella collezione sono presenti le Gelatine Festa della Mamma nei gusti Fior di Limone, Violetta e Cuore di Fragola, e le Praline Festa della Mamma con una varia scelta del pralinato: latte, caramello salato, mandorla, vaniglia e fragola.

I dolci sono già disponibili sul sito iginiomassari.it, nelle Pasticcerie e nei Pop-Up Store.

Invece, dal 1° maggio, sempre in Edizione Limitata e disponibili nelle Pasticcerie, sarà possibile acquistare la Monoporzione Vaniglia e Lampone a forma di Rosa, composta da frolla, pan di spagna al lampone, gelée, mousse e bavarese alla vaniglia, completata con burro di cacao e un cuore di cioccolato bianco; la Torta Vaniglia e Lampone a Cuore, un classico ripresentato: bavarese alla vaniglia, pan di spagna inzuppato al lampone e mousse al lampone, avvolti da una glassa a specchio rosa; infine, il Maritozzo Yogurt e Fragole, farcito con mousse allo yogurt e fragola, quest’ultimo disponibile anche nei Pop-Up Store e da MARITZ.