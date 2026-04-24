Healtion (Probios) debutta a Tuttofood

A Rho Fiera Milano, dal 11 al 14 maggio 2026, si terrà TuttoFood, evento a cui anche il Gruppo Healtion parteciperà con un proprio stand (Padiglione 6 – Stand E31), punto di incontro per buyer, operatori della grande distribuzione e professionisti del settore food e dove verranno presentati nuovi prodotti healthy e free-form.

Healtion, gruppo che riunisce sotto di sé diversi marchi celebri dell’alimentazione salutistica italiana – Probios, ViviBio, Baule Volante, La Finestra sul Cielo, Fior di Loto e Zer% – ha come obiettivo quello di diffondere una cultura di tipo alimentare che miri al benessere delle Persone e del Pianeta. Infatti, ai consumatori consapevoli che un’alimentazione sana è alla base del proprio benessere, il Gruppo offre ricette clean label, soluzioni plant-based e innovazioni rich-in e free-form, il tutto di altissima qualità, partendo dalle filiere agricole e seguendo con la produzione.

L’amministratore delegato di Healtion Group, Renato Calabrese, commenta: “In Healtion abbiamo sviluppato un modello industriale che ci consente di intercettare in anticipo i trend di consumo e tradurli in soluzioni concrete, innovative e affidabili, rispondendo in modo puntuale alle esigenze della distribuzione moderna e confermando il ruolo del Gruppo come interlocutore di riferimento per GDO, negozi specializzati, il food service e il canale Out of Home.”

Allo stand saranno presentati diversi prodotti dei marchi del Gruppo, dall’alimentazione innovativa healthy di Probios a quella biologica di ViviBio, insieme ai prodotti vegetali, organic e senza glutine alternativi ai derivati del latte e della carne di Vegeatal e ai sughi, salse e pesti vegetali organic prodotti da Il Nutrimento. Inoltre, completeranno la proposta: La Finestra sul Cielo con un’alimentazione plant-based e clean; Baule Volante con prodotti della tradizione e genuini; Fior di Loto con una vasta selezione di materie prime; e infine, Zer% risponderà alle esigenze del mondo free-from con prodotti di qualità.