Onu-UE: si aggravano le crisi alimentari nel mondo

Secondo il Rapporto globale sulle crisi alimentari (Grfc) 2026, pubblicato oggi da un'alleanza di organismi internazionali, i livelli di insicurezza alimentare acuta e malnutrizione rimangono elevati in modo allarmante e profondamente radicati, con crisi sempre più concentrate in un gruppo ristretto di paesi. Giunto alla sua decima edizione, il Grfc mostra che la fame acuta è raddoppiata nell'ultimo decennio, con due carestie dichiarate lo scorso anno per la prima volta nella storia del rapporto. Il documento è sottoscritto, tra gli altri, da Unione Europea, Fao, Ifad, Wfp, Unhcr e Unicef.

Il rapporto della Rete globale contro le crisi alimentari rivela che l'insicurezza alimentare acuta rimane fortemente concentrata. Dieci paesi – Afghanistan, Bangladesh, Repubblica Democratica del Congo, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Sud Sudan, Sudan, Repubblica Araba Siriana e Yemen – rappresentano i due terzi di tutte le persone che affrontano alti livelli di fame acuta. Afghanistan, Sud Sudan, Sudan e Yemen hanno registrato le crisi alimentari più gravi sia in termini di percentuale che di numero assoluto di persone che affrontano alti livelli di insicurezza alimentare acuta.

Nel caso più estremo, la carestia è stata rilevata nel Governatorato di Gaza e in alcune zone del Sudan nel 2025, secondo il sistema di classificazione integrata delle fasi di sicurezza alimentare (Ipc). Questa è la prima volta, da quando il Grfc ha iniziato a pubblicare i dati, che la carestia viene confermata in due contesti distinti nello stesso anno. Ciò segnala una netta escalation delle forme più estreme di fame e malnutrizione, causata principalmente dal conflitto e dalle restrizioni all'accesso umanitario, e aggravata dagli sfollamenti forzati.

Nel 2025, 266 milioni di persone in 47 Paesi o territori hanno sperimentato alti livelli di insicurezza alimentare acuta, pari a quasi il 23% della popolazione analizzata: una percentuale leggermente superiore a quella del 2024 e quasi il doppio rispetto a quella registrata nel 2016. Nel 2025, la gravità dell'insicurezza alimentare acuta ha raggiunto il secondo livello più alto mai registrato, con la percentuale di persone che affrontano la fame estrema che si mantiene a uno dei livelli più critici degli ultimi due decenni. Il numero di persone che affrontano una fame catastrofica (Fase 5 dell'Ipc) è nove volte superiore rispetto al 2016.

Allo stesso tempo, la malnutrizione acuta rimane una preoccupazione critica e in costante aumento. Solo nel 2025, 35,5 milioni di bambini erano affetti da malnutrizione acuta, di cui quasi 10 milioni da malnutrizione acuta grave. Quasi la metà dei contesti di crisi alimentare ha dovuto affrontare anche crisi nutrizionali, a causa degli effetti combinati di diete inadeguate, incidenza di malattie e interruzioni dei servizi essenziali. Nei contesti più gravi, tra cui Gaza, Myanmar, Sud Sudan e Sudan, questi shock cumulativi hanno portato a livelli estremi di malnutrizione e a un aumento del rischio di mortalità.

Inoltre, gli sfollamenti forzati hanno continuato ad aggravare l'insicurezza alimentare. Più di 85 milioni di persone sono state sfollate forzatamente in contesti di crisi alimentare nel 2025, tra cui sfollati interni, richiedenti asilo e rifugiati, con le persone costrette a fuggire che hanno costantemente affrontato livelli di fame acuta più elevati rispetto alle comunità ospitanti.

"I conflitti rimangono la causa principale dell'insicurezza alimentare acuta e della malnutrizione per milioni di persone in tutto il mondo, con la comparsa di una vera e propria carestia in due aree colpite da conflitti nello stesso anno: uno sviluppo senza precedenti", ha affermato il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres nella prefazione al rapporto. "Questo rapporto è un appello all'azione che esorta i leader globali a trovare la volontà politica per incrementare rapidamente gli investimenti negli aiuti salvavita e ad adoperarsi per porre fine ai conflitti che infliggono tanta sofferenza a così tante persone".

Guardando al futuro, il rapporto avverte che nel 2026 i livelli di insicurezza alimentare acuta rimarranno critici in diversi contesti. I conflitti in corso, la variabilità climatica e l'incertezza economica globale, compresi i rischi per i mercati alimentari, probabilmente manterranno o peggioreranno la situazione in molti paesi.

In particolare, sebbene una valutazione completa sia prematura, l'escalation del conflitto in Medio Oriente – oltre a causare ulteriori spostamenti di popolazione in una regione che già ospita milioni di sfollati e rimpatriati – espone i paesi/territori con crisi alimentari a rischi diretti e indiretti di perturbazione dei mercati agroalimentari globali.

Le implicazioni immediate per la sicurezza alimentare sono principalmente regionali, data la dipendenza del Medio Oriente dalle importazioni alimentari, ma stanno avendo un impatto immediato sul potere d'acquisto delle comunità già vulnerabili, a causa dell'aumento dei costi energetici e logistici. Allo stesso tempo, i paesi del Golfo sono importanti esportatori di energia e fertilizzanti e, secondo il rapporto, la continua interruzione dei trasporti potrebbe creare rischi di ricaduta più ampi per i mercati agroalimentari globali.