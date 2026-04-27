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BF holding, con le acquisizioni aumentano ricavi e margini
Valore della produzione a 1,73 miliardi di euro (+15%), utile netto a 15 milioni
Il consiglio di amministrazione di B.F. S.p.A., presieduto da Federico Vecchioni, ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio, il bilancio consolidato e la rendicontazione consolidata di sostenibilità al 31 dicembre 2025. Il valore della produzione ammonta a 1,730 miliardi di euro, in crescita del 15% rispetto a 1,505 miliardi rilevati nel 2024. "La crescita registrata - spiega la nota ufficiale - è...
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EFA News - European Food Agency
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