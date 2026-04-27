L'horeca a caccia di lavoratori per l'estate

Come abbiamo rimarcato tra i primi una settimana fa, il mondo del lavoro, soprattutto quello della ristorazione, si prepara all'estate chiamando a raccolta l'occupazione (leggi notizia EFA News). Come dicevamo, secondo i dati Unioncamere-Excelsior le imprese del settore hanno programmato 1,6 milioni di contratti nel trimestre aprile-giugno: tuttavia, quasi la metà delle posizioni richieste (44,6%, pari a 223mila unità) risulta di difficile reperimento.

Eppure, la domanda di lavoro si fa sempre più selettiva e qualificata: è l’offerta che, spesso, si mostra inadeguata tanto da necessitare sempre più dell'intervento delle agenzie per il lavoro. La conferma arriva dal il comparto horeca (ospitalità e ristorazione) che si conferma centrale per il mercato del lavoro, sostenuto anche da previsioni di maggiore afflusso turistico interno e da una riduzione dei viaggi all’estero. Sono più di 350 le posizioni aperte su tutto il territorio nazionale per la prossima stagione estiva: a interessare sono cuochi e pizzaioli, sommelier e barman, ma anche camerieri, pasticceri, receptionist e addetti alla ristorazione.

Il reperimento di queste figure, però, non risulta del tutto agevole, tanto che per rispondere alle esigenze di personale delle aziende, Humangest, Agenzia per il lavoro del Gruppo SGB, organizza il 'Career Time', una giornata di recruiting interamente dedicata al comparto della ristorazione. L’evento si terrà domani, martedì 28 aprile e coinvolgerà 27 filiali distribuite in 17 regioni italiane, con l’obiettivo di favorire incontri rapidi ed efficaci tra domanda e offerta di lavoro.

"La ristorazione è uno dei settori che più raccontano il valore del lavoro fatto di persone, energia e competenze che si incontrano ogni giorno - commenta Barbara Garofoli, amministratore delegato di Humangest - Con il Career Time vogliamo dare una risposta concreta a questo dinamismo, creando connessioni reali tra aziende e candidati. Accompagniamo le persone in percorsi di crescita, dando ai nostri partner il supporto giusto per affrontare una stagione chiave con le migliori risorse".

Con il Career Time, Humangest non solo conferma il ruolo centrale che in questo momento ricoprono le agenzie per il lavoro ma rafforza il proprio ruolo di partner strategico per le imprese, offrendo un servizio di selezione altamente qualificato, capace di connettere in modo efficace competenze e fabbisogni operativi, su scala nazionale.

Le posizioni aperte riguardano: