Veneta Cucine reinventa spazio cooking per Electrolux

Il Gruppo Electrolux, con il suo marchio premium Electrolux, e Veneta Cucine, azienda leader in Italia nella produzione di cucine, hanno presentato una nuova evoluzione della cucina, reinventandola come uno spazio di comfort, bellezza e risonanza emotiva che unisce il patrimonio del design scandinavo e quello italiano. La collaborazione, sottolinea il comunicato ufficiale, introduce una visione rinnovata...