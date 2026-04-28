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CLARA MOSCHINI

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Veneta Cucine reinventa spazio cooking per Electrolux

Collaborazione con il gruppo svedese per il nuovo concept

Il Gruppo Electrolux, con il suo marchio premium Electrolux, e Veneta Cucine, azienda leader in Italia nella produzione di cucine, hanno presentato una nuova evoluzione della cucina, reinventandola come uno spazio di comfort, bellezza e risonanza emotiva che unisce il patrimonio del design scandinavo e quello italiano. La collaborazione, sottolinea il comunicato ufficiale, introduce una visione rinnovata...

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EFA News - European Food Agency
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