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CLARA MOSCHINI

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Alegra protagonista a Macfrut

La direttrice Mktg, Claudia Iannarella, fa un bilancio della fiera

Il peperone Cornelio è stato il grande protagonista dello stand di Alegra a Macfrut 2026, con una speciale celebrazione dei dieci anni del brand. Dalle orticole al biologico, la gamma di prodotti del gruppo è stata presentata al completo, con un'attenzione specifica e ben definita per ogni segmento di consumo.

A conclusione della fiera, EFA News ha raccolto il commento di Claudia Iannarella, direttore Marketing del Gruppo Alegra.

Guarda il video:

Photo gallery Peperone Cornelio a Macfrut 2026 Brand Alegra a Macfrut 2026 Stand Gruppo Alegra a Macfrut 2026
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EFA News - European Food Agency
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