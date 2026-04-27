Alegra protagonista a Macfrut

Il peperone Cornelio è stato il grande protagonista dello stand di Alegra a Macfrut 2026, con una speciale celebrazione dei dieci anni del brand. Dalle orticole al biologico, la gamma di prodotti del gruppo è stata presentata al completo, con un'attenzione specifica e ben definita per ogni segmento di consumo.

A conclusione della fiera, EFA News ha raccolto il commento di Claudia Iannarella, direttore Marketing del Gruppo Alegra.

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