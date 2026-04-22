Il progetto premium di Valfrutta Fresco celebra 10 anni

Dieci anni di crescita, un progetto di filiera sempre più strutturato, un nuovo modo di portare il peperone a scaffale dialogando con tutti i tipi di consumatori, un nuovo pack e, a supporto di questa importante evoluzione della proposta, una rinnovata strategia di comunicazione. A Macfrut, Valfrutta Fresco ha alzato il sipario sul nuovo posizionamento di Cornelio, il peperone dolce italiano che in un decennio ha saputo costruire una propria identità distintiva sul mercato e rivoluzionare la percezione del peperone nel consumatore.

Sono quattro le "personalità" di Cornelio presentate, frutto di un’analisi approfondita del mercato e dei comportamenti d’acquisto, che hanno permesso di individuare quattro buyer personas rappresentative dei principali target della categoria: Stellatissimo per gli appassionati di cucina; Classicone, per un pubblico legato alla tradizione culinaria e alle ricette classiche; Vitaminico, pensato per un target dallo stile di vita attivo, attento a benessere e alimentazione equilibrata, che privilegia prodotti leggeri e ricchi di proprietà nutritive; e Zero Sbatti, per consumatori dinamici e con poco tempo a disposizione che cercano la qualità ma preferiscono prodotti facili da preparare, versatili e adatti anche al consumo a crudo.

“Il progetto parte da un presupposto preciso – ha spiegato il direttore marketing del Gruppo Alegra, Claudia Iannarella -: nel reparto ortofrutta non esiste più un solo consumatore tipo, ma una pluralità di profili che hanno esigenze e stili di vita diversi, e quindi più occasioni di consumo. E Cornelio, pur essendo un prodotto innovativo e fortemente distintivo, ha le caratteristiche ideali per parlare a molteplici pubblici. Da qui ha preso le mosse un lavoro che va oltre al semplice restyling e punta a rendere Cornelio più immediato, riconoscibile e rilevante a scaffale, trasformando il pack nel primo vero punto di contatto con il consumatore e con l’obiettivo di ampliare la base clienti, aumentare la frequenza d’acquisto e generare maggiore rotazione per la categoria, creando nuovo valore per tutta la filiera”.

Il nuovo pack sviluppa proprio questa logica: mantiene una base informativa comune e riconoscibile, ma introduce messaggi capaci di interpretare sensibilità e motivazioni d’acquisto differenti: “Il risultato è un sistema che rafforza la personalità di Cornelio senza disperderne l’identità, anzi rendendola più nitida e contemporanea – prosegue Iannarella -. Una scelta che si inserisce in un piano di comunicazione più ampio, destinato a sostenere il riposizionamento con attività digitali, a partire dall’apertura di una pagina Instagram dedicata a Cornelio, collaborazioni con creator che richiamano le quattro ‘personalità’ del nostro peperone e iniziative in store e out of store”.

“Cornelio è uno dei progetti più longevi e identitari di Valfrutta Fresco e rappresenta in modo esemplare la nostra idea di innovazione legata alla filiera: un progetto unico nella categoria che ha ridefinito il concetto di peperone nel nostro Paese - ha dichiarato Enrico Bucchi, direttore generale di Valfrutta Fresco –. Nato dieci anni fa dalla partnership con Enza Zaden, Cornelio è espressione di una sinergia inedita fra una grande casa sementiera, una base produttiva d’eccellenza e di profonda esperienza e uno dei più importanti marchi del mondo ortofrutticolo: insieme lavoriamo ogni giorno per portare sui banchi un prodotto unico per caratteristiche organolettiche che mantenga la promessa di qualità fatta al consumatore, acquisto dopo acquisto”.

“Per Enza Zaden è un vero piacere celebrare i dieci anni di Cornelio – ha commentato il Subsidiary Sales Manager Italy, Salvatore Gaglione -: un progetto che sentiamo profondamente nostro perché rappresenta in modo concreto il valore di una partnership costruita nel tempo lungo tutta la filiera. Nato dalla genetica ma pensato fin dall’inizio come un prodotto che sapesse parlare al mercato, alla filiera e al consumatore, Cornelio è oggi un esempio di come l’innovazione, quando è condivisa, diventa valore reale per tutti gli attori coinvolti.

A sostenere questa nuova fase c’è anche l’evoluzione produttiva del progetto. “Cornelio, grazie a un piano di sviluppo partito nel 2025 che punta al raddoppio della superficie coltivata e alla diversificazione degli areali produttivi, punta a raggiungere una presenza continuativa a scaffale lungo tutto il corso dell’anno – prosegue Bucchi -. Come ogni prodotto agricolo, anche Cornelio subisce le inevitabili fluttuazioni di volumi disponibili in base agli effetti del clima: ecco perché alla Sicilia, culla storica del progetto, si stanno affiancando nuovi areali come Lazio, Campania e Veneto, in una logica di diversificazione territoriale che consente di mitigare meglio gli effetti legati all’andamento del meteo. Una scelta coerente con la natura stessa di Cornelio: un progetto costruito per garantire qualità costante, programmazione e affidabilità lungo tutto l’arco dell’anno”.