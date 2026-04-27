Irene Rizzoli nominata Vicepresidente del Consorzio Gusto Italiano
Affianca il Presidente Ponti e il Vicepresidente Auricchio
Irene Rizzoli, Amministratore Delegato di Delicius Rizzoli S.p.A. Società Benefit, è la nuova Vicepresidente del Consorzio Italia del Gusto. Laureata in Economia e Commercio presso l'Università di Parma, Irene Rizzoli rappresenta la quarta generazione di famiglia della storica azienda di conserve.
Fondato nel 2006 da Giovanni Rana, Italia del Gusto rappresenta 30 aziende per 38 categorie merceologiche, per un fatturato aggregato di circa 22 miliardi di euro e oltre 53mila dipendenti.
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EFA News - European Food Agency
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