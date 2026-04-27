Cucina asiatica conquista i giovani italiani

Alcuni segnali lo avevano già anticipato: nel 2024 il 17% delle nuove aperture di ristoranti in Italia ha riguardato le cucine orientali. Oggi, una nuova ricerca Ipsos Doxa per Unilever/Knorr conferma che la cultura asiatica non è più una moda passeggera, ma una vera e propria influenza culturale capace di plasmare gusti, stili di vita e abitudini quotidiane. Dallo studio, condotto su un campione di...