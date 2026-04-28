Libri. Fiere, il futuro è all'estero

L'internazionalizzazione del business non è più un'opzione, se si vuole rimanere sul mercato. Specularmente, molte aziende falliscono non mancanza di buoni prodotti ma per assenza di visione strategica. Concetti forse noti ma ribaditi con particolare efficacia quelli che emergono dal volume "Export Mindset. Dai padiglioni al mondo" (Franco Angeli, 2026, pp. 156), a cura di Fabio Filipponi.

L'autore è un manager con solida esperienza nel settore degli eventi e delle fiere internazionali, maturata in diversi ambiti tra cui turismo e ospitalità, ristorazione, moda e gioielleria, innovazione, economia verde ed energie rinnovabili. Tra i suoi incarichi, quello di International and Special Projects Manager per Italian Exhibition Group, il cui amministratore delegato Corrado Peraboni ha firmato la prefazione del saggio in oggetto.

Filipponi propone una lettura strategica e operativa delle fiere internazionali come leva strutturale dei processi di export. Grazie all’esperienza maturata nel sistema fieristico italiano, l’autore integra in questo testo dati, analisi e strumenti operativi – checklist, modelli decisionali e roadmap pluriennali – per guidare le imprese a valorizzare la partecipazione fieristica. Un libro rivolto a imprenditori, manager, startupper e professionisti che vogliono superare una logica tattica e fare della fiera una leva stabile di crescita internazionale.

Le imprese che vogliono crescere – non solo sopravvivere – devono oggi guardare oltre i propri confini. E, per farlo, serve incontrare le persone giuste, nei luoghi giusti; serve essere visibili, credibili, connessi. "Export Mindset. Dai padiglioni al mondo propone", a partire da questa convinzione, una lettura strategica e operativa delle fiere internazionali come leva strutturale dei processi di export. Partecipare a una fiera senza un obiettivo chiaro o senza una strategia ben definita rischia di essere inefficace; spesso, la difficoltà di alcune imprese sui mercati esteri non è nella qualità del prodotto o nel valore dell’offerta, ma nella mancanza di preparazione e di visione strategica. Le fiere, dunque, vanno concepite come piattaforme complesse da governare con metodo, visione e continuità, e trasformarsi così in occasioni significative per processi di internazionalizzazione di successo.

Grazie all’esperienza maturata come manager nel sistema fieristico italiano, l’autore integra in questo testo dati, analisi e strumenti operativi – checklist, modelli decisionali e roadmap pluriennali – per guidare le imprese a valorizzare la partecipazione fieristica. Ampio spazio è dedicato anche al ruolo del Sistema Paese e alla diplomazia della crescita – azione coordinata di istituzioni, agenzie, associazioni di categoria e sistema camerale – oltre che agli strumenti europei e digitali a supporto dell’internazionalizzazione. Un libro rivolto a imprenditori, manager, startupper e professionisti che vogliono superare una logica tattica e fare della fiera una leva stabile di crescita internazionale.